Тростянецька лікарня, яка зазнала пошкоджень від ударів РФ зранку 14 березня, поступово відновлює свою роботу.

Про це розповів у відео міський голова Юрій Бова.

За інформацією міського голови, наразі займаються монтажем нових вікон та ремонтом пошкоджених частин будівлі. Лікарня вже почала приймати пацієнтів у тих відділеннях, де це можливо.

У лікарні вибуховою хвилею 14 березня вибило понад 200 вікон, тоді медзаклад на декілька днів припиняв роботу. Пошкоджень також зазнала машина швидкої допомоги.

На сторінці медзакладу зазначали, що з 18 березня в цілодобовому режимі запрацюють всі 7 стаціонарних відділень.

У березні 2022 року понад 30% лікарні у Тростянці зруйнували російські військові під час окупації міста.

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