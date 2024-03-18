З квітня у Мукачеві розпочинається електронний запис до перших класів. У першу хвилю, зараховуються діти, які мають право першочергового зарахування.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради.
Як повідомляють в МОН, підстави для першочергового зарахування можуть бути такі:
- дитина проживає на території обслуговування закладу освіти;
- рідні брати та сестри дітей, які вже навчаються у цьому закладі освіти;
- діти співробітників цього закладу освіти;
- діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.
"Як зазначають в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради, кожна дитина має право навчатися у закладі освіти, який є найближчим до її місця проживання. Але це жодним чином не обмежує її права вчитися у будь-якому іншому закладі, якщо там є вільні місця", — йдеться у публікації.
У Мукачівській громаді закріплення територій обслуговування можна переглянути на сайті УОКМС.
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