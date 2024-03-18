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Міністр Віктор Ляшко відвідав стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку
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Міністр Віктор Ляшко відвідав стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку

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Віктор Ляшко відвідав стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку
Міністр Віктор Ляшко відвідав стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку. Фото: Telegram/Іван Федоров

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку — це перше місце, куди військові медики привозять поранених з передової. Лікарі тут — справжні герої. Такий стабпункт навідали разом з Міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком та Держсекретарем Міноборони України Людмилою Дараган", — йдеться в повідомленні.
Міністр Віктор Ляшко відвідав стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку
Стіна з малюнками дітей у стабпункті на Запоріжжі, 18 березня 2024 рік. Фото: Telegram/Іван Федоров

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що поранені отримують необхідну медичну допомогу, але безпосередня близькість частини населених пунктів до лінії фронту вимагає постійного удосконалення медичної інфраструктури.

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