Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки(БЕБ) у Київській області спільно з оперативниками кіберполіції викрили масштабну схему з продажу нелегально виготовлених підакцизних товарів. З обігу вилучили сигарети вартістю 5,4 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ Кивської області.

Зазначається, що до БЕБ звернулись представники відомого виробника тютюнових виробів, які виявили на ринку продукцію із підробленими товарними знаками та найменуванням своєї компанії.

Детективи БЕБ викрили кількох чоловіків, що торгували контрабандними цигарками на території Київщини. "Ділки" збували товар через пункти роздрібної торгівлі у області та доставляли поштою по всій території України.

На Київщині вилучили фальсифіковані сигарети вартістю 5,4 млн грн. Фото: БЕБ у Київській області

"Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 63 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет орієнтовною вартістю 5,4 млн грн. Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу", — йдеться у повідомленні.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 229 ККУкраїни. Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Що відомо про виявлення нелегальної підакцизної продукції на Київщині

На Київщині викрили нелегальне виробництво цигарок у промислових масштабах. Прикордонники виявили контрафактні сигарети на 6,7 млн грн та устаткування для їх виробництва. "Ділки" перевозили сигарети без марок акцизного податку у фургоні-рефрижераторі.

Правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили масовий збут фальсифікованих тютюнових виробів відомих світових брендів через розгалужену мережу магазинів, кафе, кіосків на території Києва та області.

У Василькові вилучили 12 тисяч літрів підробленого алкоголю та 6,4 тисячі цигарок без акцизу. Фальсифікат виготовляли в приватному будинку, розливали у пластмасову тару і продавали великими партіями перевіреним клієнтам.

Правоохоронці Київщини ліквідували схему незаконного виробництва і продажу фальсифікованого алкоголю на суму майже 9 млн грн. Склади зберігання знаходилися у Київській та Чернігівській областях.

У Київській області вилучили контрафактний тютюн та алкоголь на понад 12 млн грн. Продукцію чоловіки завозили з Чернівецької до Київської області, де продавали її через мережу магазинів. Також викрили чергову схему реалізації нелегальних електронних цигарок та рідин для їх заправки. Контрафакт зберігався у Фастові та Білій Церкві.

Жителі Обухівського замовляли тютюнові вироби в інтернеті та збували її через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Під час обшуків з незаконного обігу вилучили понад 45 тис. пачок тютюнових виробів.

Київські митники в очищувачі повітря виявили схованку з сигаретами, які українець намагався переслати у міжнародному експрес-відправленні.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили мережу оптово-роздрібної торгівлі фальсифікованими підакцизними товарами. Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить майже 2 мільйони гривень.