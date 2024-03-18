Якою буде погода на Івано-Франківщині 19 березня

19 березня на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода. За прогнозом синоптиків, вдень йтиме помірний мокрий сніг, у горах — сніг.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3⁰ морозу, вдень повітря прогріється до 2-4⁰ тепла. По області вночі температура впаде до 1-6⁰ морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0-5⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 5-10⁰ морозу, вдень — 0-5⁰ морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями — пориви до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

Окрім того, на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" попереджають про високу ймовірність сходження лавин.

"19 березня на високогір'ї Івано-Франківської області можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів у гори", — йдеться у дописі.

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