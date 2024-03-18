Як на Житомирщині "Армія відновлення" допомагає військовим

З початку 2024 року жителі 26 територіальних громад Житомирщини стали учасниками проєкту з відбудови країни "Армія відновлення". Серед видів робіт в рамках проєкту — заняття, пов’язані із допомогою військовим.

Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця управління реалізації політики зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості Світлана Карпович.

З її слів, види суспільно корисних робіт визначають безпосередньо на місцях в громадах, в залежності від потреб конкретного регіону. Але обов’язково всі вони узгоджуються з органами військового командування, зокрема, із місцевими центрами комплектування та соціальної підтримки.

"У своїх рішеннях територіальні громади враховують загальні потреби людей та обсяги робіт. І відповідно від цього залежать і терміни виконання, тобто не обов’язково це буде місяць, на деякі роботи може піти більше часу, 50 днів, наприклад. Тому людина долучається до цього проєкту на визначений термін", — розповіла представниця обласного центру зайнятості.

За словами Світлани Карпович, насамперед, громади залучають безробітних до:

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ;

пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомога з догляду за пораненими військовослужбовцями в медичних закладах;

облаштування та укріплення підвальних приміщень під укриття;

догляд за людьми із інвалідністю.

Світлана Карпович розповіла, що найбільше безробітних долучилися до "Армії відновлення" в Любарській громаді — 57 людей. З них 5 переселенців та 3 людей із інвалідністю. Далі за активністю — Хорошівська громада, яка забезпечила роботою в рамках проєкту 33 безробітних, з яких троє - внутрішньо переміщені особи.

Також Світлана Карпович відмітила активність Коростенської, Черняхівської та Олевської громад. Загалом із початку 2024 року служба зайнятості області видала 423 направлення для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах. За ці роботи загалом людям виплати майже 3,6 мільйона гривень.

Робота учасників проєкту "Армія відновлення" в одній з громад. Фото: Житомирська обласна служба зайнятості

Учасники проєкту "Армія відновлення" в одній з громад. Фото: Житомирська обласна служба зайнятості

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