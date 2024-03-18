16 березня до поліції Полтавського району звернулася дівчина, яка завдала смертельного ножового поранення своїй родичці. Це сталося під час побутового конфлікту між ними.

Про це повідомив речник поліції Полтавщини Роман Грішин.

За даними від слідчих, під час сварки дві жінки побилися. Опісля 19-річна дівчина нанесла своїй 34-річній родичці смертельні поранення ножем. Внаслідок чого остання загинула.

Із місця події слідчі вилучили речові докази. Дівчину затримали і повідомили про підозру.

Нині правоохоронці вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Клопотатимуть про тримання під вартою, сказав Роман Грішин.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство". Санкція статті - від 7 до 15 років позбавлення волі.

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