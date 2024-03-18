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За три дні на Тернопільщині трапилося три аварії: у двох із них пішоходів збили на переході
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За три дні на Тернопільщині трапилося три аварії: у двох із них пішоходів збили на переході

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Авто після ДТП на Тернопільщині
Авто після ДТП. Фото: Нацполіція області

Упродовж 15-17 березня на дорогах Тернополя та області трапилися три дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. Одного водія слідчі затримали.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

У Підгородньому Тернопільського району 15 березня близько 16:50 водій автомобіля "Volkswagen Passat" наїхав на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Газоаналізатор "Драгер" показав у крові водія алкоголь, йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські оформляють ДТП на Тернопільщині
Патрульні поліцейські оформляють ДТП. Фото: Нацполіція області

Травмовану з тілесними ушкодженнями та переломом госпіталізували до лікарні. Водія затримали відповідно до статті 208 КПК.

16 березня потрапила в аварію жителька Бережанської громади. Її на пішохідному переході збив "Fiat Scudo". Травмовану доправили до лікарні, а у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

На місці аварії на Тернопільщині
На місці аварії. Фото: Нацполіція області

17 березня у Тернополі на проспекті Степана Бандери зіткнулися два автомобілі.

"Водій автомобіля "BMW X5" врізався в "Daewoo Lanos", водій якого зупинився на червоний сигнал світлофора. У результаті незначні тілесні ушкодження отримав кермувальник "Daewoo Lanos", а водій іншого авто втік. Працівники патрульної поліції встановили його місцеперебування. Проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння чоловік відмовився".

Щодо всіх цих ДТП тривають перевірки.

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