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На Сумщині через обстріли без електроенергії понад 8 тисяч споживачів
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На Сумщині через обстріли без електроенергії понад 8 тисяч споживачів

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Станом на 12:00 18 березня через обстріли РФ без електроенергії залишаються 86 населених пунктів у Сумській області (з них 15 частково). Це понад 8 тисяч споживачів.

Інформацію про це опублікували в АТ "Сумиобленерго".

Найбільше пошкоджених енергооб'єктів у Глухівській, Середино-Будській, Путивльській, Хотінській, Краснопільській, Білопільській, Великописарівській і Сумській громадах.

Роботи з відновлення електропостачання ускладнені через ризик для життя аварійних бригад, зазначили в "Сумиобленерго".

Також у повідомленні зазначили, що наразі на території Сумської області не планується введення ніяких графіків знеструмлень.

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