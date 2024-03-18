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На Тернопільщині зростає кількість хворих на ГРВІ
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На Тернопільщині зростає кількість хворих на ГРВІ

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На Тернопільщині зростає кількість хворих на ГРВІ
. Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині зростає кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. За тиждень це показник зріс на майже 9%. Зафіксували 4439 хворих на ГРВІ, а у попередній тиждень таких людей було 4084. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Серед тих, у кого упродовж тижня виявили ГРВІ, майже 60% — діти віком до 18 років, їх є 2645. Із них — 1726 школярів.

"Порівняно з попереднім тижнем є ріст захворюваності серед дітей на 11,7%, серед школярів — на 19,2%. Госпіталізували за тиждень 118 людей, з них 46 дітей. Кількість госпіталізованих зменшилась на 4,1%. Станом на 18 березня на Тернопільщині вакцинували проти грипу 4396 осіб", — йдеться у повідомленні.

Також 19 випадків захворювання на COVID-19, це 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ й менше від минулотижневого показника на 5%.

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