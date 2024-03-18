На Рівненщині синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ на початку тижня. До вихідних очікують потепління, без опадів.

Про це інформує обласний центр з гідрометеорології у прогнозі погоди на 19-22 березня.

У вівторок, 19 березня, очікують переважно хмарну погоду з мокрим снігом. На дорогах — ожеледиця. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 1-6º тепла. Атмосферний тиск вночі буде слабо падати, вдень — слабо рости.

20 березня передбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 3-8º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.

В середу, 21 березня, синоптики прогнозують день без істотних опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 5-10º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

22 березня погода вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Температура вночі — від 2 морозу до 3º тепла, вдень — 7-12º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

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