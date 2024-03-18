Вінничанину загрожує 8 років в'язниці за побиття знайомого деревʼяною палицею

15 березня поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який через конфлікт побив свого знайомого деревʼяною палицею. За такий злочин йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Вінниціькій області.

Поліцейських про побиття повідомила місцева мешканка. Чоловіка затримали на місці злочину.

З’ясувалося, що між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний дерев'яною палицею наніс декілька ударів знайомому. Нині 24-річний місцевий мешканець перебуває в лікарні.

Підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру та розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 КК України. Якщо вину чоловіка доведуть йому загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.