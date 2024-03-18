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"Перетворити чорно-біле горе на живі кольори". У Кривому Розі відкрили виставку "100 картин дружин справжніх Героїв"
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"Перетворити чорно-біле горе на живі кольори". У Кривому Розі відкрили виставку "100 картин дружин справжніх Героїв"

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Вставка, дружин
На відкритті вставки. Фото: Криворізька міська рада

У Кривому Розі в рамках благодійного марафону "Єднаймося заради Перемоги 2.0" презентували виставку художніх робіт "100 картин дружин справжніх Героїв". Про це повідомили в пресслужбі міськради.

Виставка робіт дружин, які втратили на війні своїх чоловіків, розгорнута в міському виставковому залі. Під кожною картиною — історія кохання пари.

"Перетворити чорно-біле горе на живі кольори". У Кривому Розі відкрили виставку "100 картин дружин справжніх Героїв"
Фото: Криворізька міська рада

Головна мета проєкту – психологічна підтримка учасниць, допомога жінкам впоратися з емоційними травмами, знову навчитися відчувати радість життя.

Робота над картинами розпочалася близько року тому. Разом із художником Олегом Юровим учасниці втілювали свої емоції на полотні.

"Моя ідея була перетворити чорно-біле горе, яке випало на долю дружин загиблих Героїв, на живі кольори майбутнього, світлу пам'ять. Фарби можуть творити диво. Приблизно рік тому пройшли перші благодійні майстер-класи для дружин з різних регіонів. Одразу виникла ідея проведення великих виставок, щоб об’єднати дівчат. Метою спочатку було намалювати 100 картин, але вже створили 230 і, думаю, буде не менш ніж 1000", — розповів художник Олег Юров.

"Перетворити чорно-біле горе на живі кольори". У Кривому Розі відкрили виставку "100 картин дружин справжніх Героїв"
Фото: Криворізька міська рада

"За кожною картиною – історія кохання, щастя й, на жаль, не прожиті мрії, бажання", — сказала дружина загиблого воїна Оксана Боркун.

Виставка "100 картин дружин справжніх Героїв" триватиме в Кривому Розі до 20 березня у міському виставкому залі (вул. Олександра Поля, 2).

Охочі можуть відвідати її за донат.

Що відомо про проєкт "Єднаймося заради Перемоги КР 2.0."

  • Раніше з ініціативи Криворізької міської асоціації «АРТ–культура» у співпраці з управлінням культури виконкому Криворізької міської ради у місті розпочалися благодійні мистецькі акції. Зібрано кошти й придбано дві автівки, понад 50 дронів та інше на фронт.
  • Зараз у місті триває благодійний марафон "Єднаймося заради Перемоги КР 2.0.". Головна мета – за 7 тижнів придбати 7 пікапів для військових.

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