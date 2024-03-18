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"Жовтий" рівень небезпечності: на Черкащині очікується підтоплення через скид води
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"Жовтий" рівень небезпечності: на Черкащині очікується підтоплення через скид води

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&quot;Жовтий&quot; рівень небезпечності: на Черкащині очікується підтоплення через скид води
. Фото: Суспільне: Черкаси / 19 квітня 2023 року, затоплена Михайлівка на Черкащині

На Черкащині із 18 по 21 березня можливі різкі коливання рівнів води через проходження весняного водопілля та скид води з Канівського водосховища.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами метеоролога, попередження першого рівня небезпечності, "жовтого".

"У верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області. І рівень небезпеки, жовтий", – повідомив Віталій Постригань.

На Черкащині очікується підтоплення через скид води
Черкаський обласний гідрометцентр

За прогнозом, на Черкащині 19 березня атмосферні фронти зумовлять періодичне випадіння опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

"При цьому нічна температура знизиться до слабких морозів, а вдень переважатиме невелике тепло. Середній температурний фон становитиме 2-3º тепла, що відповідає кліматичній нормі цього часу", — додав Віталій Постригань.

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