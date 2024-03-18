Головні новини Рівного та області 18 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 18 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
"Підозра, що підкинули": учні рівненського ліцею знайшли мертву мишу у їдальні
Учні Рівненського ліцею № 27 зафіксували на відео мертву мишу у їдальні. Це сталося 18 березня, коли прийшли обідати під час перерви. Ролик з мертвою мишею опублікували у місцевих телеграм-каналах. За словами директора ліцею Богдана Харіва, раніше гризунів у навчальному закладі не фіксували. Він припустив, що мишу підкинули.
Про ситуацію він розповів Суспільному.
Збирали на дрони: на Рівненщині організували благодійний пробіг мотоциклістів
У Володимирці на Рівненщині молодь організувала благодійний мотопробіг, щоб зібрати гроші для майстрів на виготовлення дронів. За день організаторам акції вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень.
Як розповів Суспільному один з організаторів мотопробігу 20-річний Анатолій Ліщинський, акція відбулася 17 березня. Її планували заздалегідь, про умови участі анонсували у соцмережах. Учасником пробігу міг стати будь-хто, хто має зареєстрований мотоцикл, посвідчення водія та шолом.
У колоні загалом їхало майже 70 мотоциклів у супроводі двох екіпажів поліції.
“Організацію розпочали за два тижні до мотопробігу. Оголосили про це в соцмережах. Бо ж людям треба підготуватися теж — привести в порядок мотоцикл, розраховувати час, розхід палива. Ми також погодили наш захід із Вараською РДА”.
Анатолій зазначив, що спочатку планували довший маршрут, але, зважаючи на дорожні умови та заходи безпеки, їхали з Володимирця через Довговолю, Любахи, Лозки, Рафалівку, Полиці, Городець, Антонівку та поверталися у Володимирець з іншої сторони.
“Погода теж нам не сприяла, тому спочатку ми навіть хотіли відміняти все. Але заїхали на площу для збору, погода трохи покращилася, настрій став бадьорішим, тож вирішили, що таки будемо їхати за запланованим маршрутом. Лише змістили час збору на годину. По маршруту до нас ще доєднувалися мотоциклісти. У Рафалівці на заправці нас було так багато, що не було де стати”.
Зі слів організатора мотопробігу, для збору грошей попередньо відкрили банку, а також збирали дорогою в населених пунктах:
“Старші люди приносили гроші прямо в руки, дехто переказував на рахунок. Ми заїжджали до центру сіл на кілька хвилин для зупинки, де, власне, і проводили збір. Люди дуже гарно реагували: виходили з дворів, дітки махали нам руками. Ще до поїздки, коли ми лише збиралися у центрі Володимирця, до мене підійшов знайомий військовий, який нині має поранення та лікується, казав, що вдячний за таку підтримку, подарував прапор із підписами побратимів. Ми його теж взяли з собою у дорогу”.
Анатолій резюмував, що попри складнощі, мотопробіг відбувся:
“95% мотоциклів — то водій і пасажир, такою колоною ми їхали. Загалом на сьогодні зібрали 12 900 грн. Всі гроші передамо у Вараш, майстрам, які займаються виготовленням дронів. Ближче до літа плануємо ще один заїзд організувати — побити рекорд у 230 мотоциклів, плануємо залучити 250. Що з того вийде — побачимо”.
Передає допомогу побратимам сина: історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного
Після загибелі сина на війні, рівнянка Лариса Данічкіна почала займатися волонтерством. Вона передає допомогу на фронт його побратимам. За понад рік жінка передала бійцям автомобіль та іншу гуманітарну допомогу.
Вона розповіла Суспільному, як допомагає військовослужбовцям.
На Рівненщині правоохоронці викрили канал постачання наркотиків у СІЗО
Правоохоронці викрили "смотрящого" за слідчим ізолятором, який організував канал постачання наркотиків до Рівненського СІЗО. За даними слідства, до угрупування він залучив інших чоловіків, які перебувають під слідством. Операція з ліквідації тюремного наркобізнесу відбувалася у два етапи.
Про це 18 березня повідомили у Нацполіції України.
За інформацією правоохоронців, канал постачання наркотиків до Рівненського СІЗО організував 40-річний так званий смотрящий за слідчим ізолятором. До наркобізнесу він залучив 38-річного чоловіка, якого затримали за скоєння тяжких злочинів, він був учасником бунтів. До угрупування входили ще декілька чоловіків, які перебувають у СІЗО та двох людей на волі, які передавали наркотики.
"Останні скуповували наркотичні засоби, формували пакунки та здійснювали "перекиди" безпосередньо на територію установи. Після отримання пакунків кримінальний авторитет та його довірена особа розподіляли наркотики серед засуджених. Підтримуючи злочинні традиції, вказані особи віддавали частину отриманих від злочинної діяльності коштів у так званий "общак". Решта розподілялася лідером угруповання між учасниками організованої злочинної групи", — повідомили у пресслужбі.
За даними слідства, у вересні 2023 року поліцейські перекрили канал надходження наркотиків до Рівненського СІЗО. Також вони провели 12 обшуків, під час яких вилучили наркотики, мобільні телефони, банківські картки та "чорнові" записи.
13 березня 2024 року правоохоронці провели другий етап операції та викрили усіх учасників угруповання.
Як повідомила речниця прокуратури в Рівненській області Оксана Жужельська, організатор угрупування — двічі судимий 40-річний лучанин, який перебуває під вартою в слідчому ізоляторі за незаконний обіг наркотиків.
"Втім, на шлях виправлення чоловік не став, а навпаки — вирішив продовжити знайому справу. Він, використовуючи свої лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до "злодійських понять" отримав статус так званого "смотрящого" за установою попереднього ув’язнення", — повідомили у пресслужбі прокуратури.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також в організації наркобізнесу за ґратами. Санкція статтей передбачає позбавлення волі від дев'яти до 15 років. Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
"Ми стараємося не жартувати": історія Віктора Мазурка з Рівненщини, який виготовляє труни
Віктор Мазурок із Рівненщини понад 20 років займається виготовленням трун, за цей час його підприємство виготовило пів мільйона домовин.
Про те, чому вирішив цим займатися та як на його професію реагують люди, чоловік розповів Суспільному.
"Не можна їсти один одного: священник ПЦУ з Рівного розповів про важливість та суть Великого посту
Великий піст у християн східного обряду розпочався 18 березня. Він є одним з найсуворіших і найтриваліших. Великий піст триватиме до Великодня. День Христового Воскресіння у 2024 році припадає на 5 травня.
Про Великий піст, в чому його суть та важливість в етері "Суспільне. Студія" 18 березня розповів священник Свято-Покровського собору ПЦУ, проректор Рівненської духовної семінарії, протоієрей Петро Мартинюк.
Мокрий сніг та дощ: якою буде погода на Рівненщині 19-22 березня
На Рівненщині синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ на початку тижня. До вихідних очікують потепління, без опадів.
Про це інформує обласний центр з гідрометеорології у прогнозі погоди на 19-22 березня.
У вівторок, 19 березня, очікують переважно хмарну погоду з мокрим снігом. На дорогах — ожеледиця. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 1-6º тепла. Атмосферний тиск вночі буде слабо падати, вдень — слабо рости.
20 березня передбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 3-8º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.
В середу, 21 березня, синоптики прогнозують день без істотних опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 5-10º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.
22 березня погода вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Температура вночі — від 2 морозу до 3º тепла, вдень — 7-12º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.
Прогноз погоди на 19 березя
На Рівненщині 19 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду. Вночі та вранці — мокрий сніг, вдень — мокрий сніг та дощ. . Вночі та вранці — слабке налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця. Вітер — північний, 7-12 м/с, вдень — поривчастий.
Температура в області: вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 1-6° тепла. Температура у Рівному: вночі — 0-2º морозу, вдень — 2-4º тепла.
На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив пішоходів, їх госпіталізували
На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив двох людей, які стояли на краю проїзної частини. Пішоходи та водій мотоцикла травмувалися, їх госпіталізували.
Про це 18 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
Повідомлення до поліції про ДТП у селі Селище Сарненського району на вулиці Лесі Українки надійшло від медиків 17 березня орієнтовно о 19:00.
"Слідчий встановив, що 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, допустив наїзд на 19-ти та 22-річного жителів цього ж села, які стояли на краю проїзної частини по ходу руху двоколісного", — розповіла пресофіцерка.
Вона зазначила, що пішоходів та керманича мотоцикла, який був без мотошолома, доставили до лікарні із травмами різного ступеня.
"Відомо, що неповнолітній узяв мотоцикл у знайомого, права керувати транспортним засобом — не мав. У водія відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння", — додала Катерина Загурська.
Правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, встановлюють обставини ДТП. Санкція статті передбачає:
- штраф від 51 тисяч до 85 тисяч гривень;
- виправні роботи на строк до двох років;
- арешт на строк до шести місяців;
- обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Еней, Рувим, Руфіна: якими рідкісними іменами називають дітей на Рівненщині
Найпоширенішим жіночим ім'ям на Рівненщині за перші два місяці 2024 року є Софія, з-поміж чоловічих — Матвій. Загалом у січні-лютому в області народилися 1 533 дитини.
Про це Суспільному повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в області Оксана Сальчук.
За її даними, найбільшу кількість народжень протягом січня-лютого 2024 року зареєстрували у Рівненському, Сарненському і Рокитнівському відділах ДРАЦСу – 442, 179 і 139 немовлят відповідно.
Впродовж перших двох місяців 2024 року майже 83% батьків скористались послугою єМалятко під час проведення державної реєстрації народження дитини.
Популярні і рідкісні імена
Рідковживаними чоловічими іменами у січні-лютому 2024 року стали: Даніїл, Рувим, Марко, Устим, Дем'ян, Єфрем, Емір, Соломон, Арон, Даніель, Веніамін, Рувім, Альберт, Авенір, Еней, Мойсей, Дем'ян.
Серед жіночих імен рідкісними є: Аделіна, Меланія, Ксенія, Аріна, Адель, Аміна, Вінесса, Аміра, Руфіна, Емілія, Аріана, Домініка, Майя, Юстина, Амалія, Стелла, Меліса.
Популярними серед дівчаток стали імена: Софія, Злата, Анна, Мія, Соломія, Єва. Уляна; серед хлопчиків — Матвій, Дмитро, Тимофій, Марк.
Вночі сили ППО збили "шахеди" над Рівненщиною
У ніч на 18 березня сили протиповітряної оборони збили БпЛА типу "Shahed" над Рівненщиною. Загалом в Україні ППО знищила 17 ударних дронів у різних областях.
Про це 18 березня повідомили у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За їхніми даними, під час повітряної тривоги, у ніч на 18 березня, російські війська атакували регіони України сімома керованими ракетами та 22 "шахедами".
"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — повідомили у Повітряних силах.
Сили ППО збили 17 "шахедів" у Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях.
Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook