НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дорожники Івано-Франківщини закликали водіїв бути обачними через снігопади
ДорогиПОГОДАРегіони

Дорожники Івано-Франківщини закликали водіїв бути обачними через снігопади

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дорожники Івано-Франківщини закликали водіїв бути обачними через снігопади
. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Дорожники Івано-Франківщини закликали водіїв бути обачними через погіршення погоди. У гірській частині регіону вдень і ввечері 18 березня — снігопади та хуртовини.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

"Такі погодні умови ускладнюють рух транспорту. Для проведення протиожеледної обробки на гірських перевалах та окремих ділянках доріг державного значення залучена спецтехніка. Закликаємо водіїв бути обачними під час поїздок, дбати про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху", — йдеться у дописі.

18 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, помірний мокрий сніг, у горах — сніг, на дорогах місцями — ожеледицю.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Протягом кількох днів в одному із районів Києва обмежуватимуть рух транспорту. Де саме
Протягом кількох днів в одному із районів Києва обмежуватимуть рух транспорту. Де саме
У Києві обмежать рух естакадним з'їздом на Набережне шосе: мапа
У Києві обмежать рух естакадним з'їздом на Набережне шосе: мапа
На Сумщині для ремонтних робіт перекриють одну із доріг
На Сумщині для ремонтних робіт перекриють одну із доріг
В Ужгороді вночі 13 березня перекриють рух автомобілів через площу Корятовича
В Ужгороді вночі 13 березня перекриють рух автомобілів через площу Корятовича
На початок