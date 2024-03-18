Дорожники Івано-Франківщини закликали водіїв бути обачними через снігопади

Дорожники Івано-Франківщини закликали водіїв бути обачними через погіршення погоди. У гірській частині регіону вдень і ввечері 18 березня — снігопади та хуртовини.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

"Такі погодні умови ускладнюють рух транспорту. Для проведення протиожеледної обробки на гірських перевалах та окремих ділянках доріг державного значення залучена спецтехніка. Закликаємо водіїв бути обачними під час поїздок, дбати про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху", — йдеться у дописі.

18 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, помірний мокрий сніг, у горах — сніг, на дорогах місцями — ожеледицю.

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