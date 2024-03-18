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Шпигувала у Добропіллі та на Житомирщині: затримали жінку, яку підозрюють у держзраді
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Шпигувала у Добропіллі та на Житомирщині: затримали жінку, яку підозрюють у держзраді

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Шпигувала у Добропіллі та на Житомирщині: затримали жінку, яку підозрюють у держзраді
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Жительку Донеччини підозрюють у державній зраді. За інформацією слідчих, вона збирала інформацію про розташування українських військових у Добропіллі та на Житомирщині та передавала її спецслужбам РФ. Наразі її затримали та тримають під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За інформацією слідчих, підозрювана восени 2023 року стала співпрацювати зі спецслужбами РФ та увійшла до російської агентурно-інформаційної мережі, яка працювала на Донеччині.

"Встановлено, що спочатку у своєму місті, а згодом переїхавши на Житомирщину, підозрювана здобувала необхідні відомості під час спілкування зі знайомими місцевими жителями", — розказали в прокуратурі.

За інформацією слідчих, протягом листопада-грудня 2023 року вона передала російському куратору до десяти повідомлень з точними координатами розташування Сил оборони України у Добропіллі.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, підозрювана перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжку. Аби уникнути покарання, вліку 2023 року вона втекла до Житомирщини, де переховувалась у орендованому будинку. У проросійських телеграм-каналах вона активно спілкувалась та шукала можливість заробітку. Таким чином вона потрапила у поле зору агентів спецслужб РФ.

"За вказівкою співробітника ФСБ агентка відновила своє спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них "потрібну" інформацію. Встановлено, що зрадниця під виглядом побутових розмов по телефону намагалась дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак рашистів. У разі "підтвердження", вона далі розпитувала щодо орієнтовного базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", — розказали в Службі безпеки.

Наразі жінку затримали та оголосили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваній загрожує довічне.

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