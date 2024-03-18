Виготовляють зменшені копії військової техніки, судна, які патрулюють морські узбережжя України, та чекають на запуск напівкопій ракет. Так у Прилуцькому міському центрі науково-технічної творчості молоді з початком війни переорієнтувалися на сучасні моделі вітчизняної та закордонної техніки. Директор закладу Ігор Фроленко розповів, що це дозволило гуртківцям вибороти п’ять призових місць на всеукраїнській виставці-конкурсі та стати командними призерами Чернігівської області.

11-річний Артем Савченко почав виготовлення зменшеної копії броньованого автомобіля КРАЗ "Шрек". Це буде його другий стендовий автомобіль. Автотранспортним моделюванням він займається три роки.

Артем Савченко разом зі своєю моделлю броньовика КРАЗ "Шрек". ФОТО: Суспільне Чернігів

"Ти поки робиш ці моделі, то розслабляєшся, приходить натхнення", — розповів хлопчик.

Першу свою стендову модель КРАЗ "Бастіон" Артем робив понад вісім місяців.

Модель КРАЗ "Бастіон", яку виготовив Артем Савченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Запропонував створити колекцію КРАЗів — військової техніки, яка є у нас на озброєнні. Хлопці підтримали і ми поетапно почали", — розповів керівник гуртка Олексій Марченко.

Олексій Марченко, керівник гуртка автотранспортного моделювання. ФОТО: Суспільне Чернігів

Він пригадує, що на виготовлення першої стендової копії КРАЗ "Спецназ" пішло близько півтора року: деталі виготовляли на токарних станках, кроїли та шили брезент, розмальовували кузов вручну.

Перша стендова копія, яку виготовили діти, КРАЗ "Спецназ". ФОТО: Суспільне Чернігів

За його словами, саме токарна робота є найскладнішою для дітей.

Токарні станки, на яких виготовляли деталі. ФОТО: Суспільне Чернігів

Олексій Марченко каже, що це було до повномасштабного вторгнення. Тоді вони ще мали доступ до оригінальних креслень. Тепер вони відтворюють моделі просто по відео.

Ігор Нагорний, який очолює гурток судномоделювання, встиг зберегти креслення українського патрульного катеру "Скадовськ".

Ігор Нагорний, керівник гуртка судомоделювання. ФОТО: Суспільне Чернігів

Його копію, зменшену у 75 разів, вже наступного року планує виготовити 11-річний Матвій Клязніка. Нині він працює над своєю третьою копією – патрульним катером закордонного виробництва.

Матвій Клязніка, вихованець гуртка. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Роботи буду десь приблизно два місяці, як і другий робив. Мені так подобається, щоб такі судна на воді плавали. Можна ними управляти", — поділився планами Матвій.

Копія катера "Скадовськ", яку виготовив Матвій Клязніка. ФОТО: Суспільне Чернігів

Напівкопію метеорологічної ракети "Сонда" близько пів року робив Святослав Фроленко. Запускати її заборонено через воєнний стан, проте керівник гуртка Ігор Фроленко запевняє, що вона може піднятися на півтора кілометра у висоту.

Напівкопія метеорологічної ракети "Сонда". ФОТО: Суспільне Чернігів

"Суть цієї копії не висота польоту, а тут імітація польоту: повинна злетіти, розділитись на частини та приземлитись".

Ігор Фроленко, директор Прилуцького міського центру науково-технічної творчості молоді. ФОТО: Суспільне Чернігів

Також у Прилуцькому міському центрі науково-технічної творчості молоді діти створюють зменшені копії літальних апаратів, займаються роботехнікою, фотографією, декоративно-прикладним мистецтвом. Тут діє 14 гуртків, є інклюзивні групи. Директор закладу розповів, останніх два роки вони змінили підхід до спортивно-технічного моделювання. Це дозволило вибороти командну першість Чернігівської області за результатами всеукраїнської виставки-конкурсу з історико-технічного стендового моделювання "Щит Батьківщини-2023". Вихованці закладу посіли п’ять призових місць.

Нагороди, які отримали вихованці центру. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Діти переорієнтувалися на сучасні моделі. Це патріотично будувати власну техніку, власної країни", — розповів Ігор Фроленко.

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