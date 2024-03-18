Виготовляють зменшені копії військової техніки, судна, які патрулюють морські узбережжя України, та чекають на запуск напівкопій ракет. Так у Прилуцькому міському центрі науково-технічної творчості молоді з початком війни переорієнтувалися на сучасні моделі вітчизняної та закордонної техніки. Директор закладу Ігор Фроленко розповів, що це дозволило гуртківцям вибороти п’ять призових місць на всеукраїнській виставці-конкурсі та стати командними призерами Чернігівської області.
11-річний Артем Савченко почав виготовлення зменшеної копії броньованого автомобіля КРАЗ "Шрек". Це буде його другий стендовий автомобіль. Автотранспортним моделюванням він займається три роки.
"Ти поки робиш ці моделі, то розслабляєшся, приходить натхнення", — розповів хлопчик.
Першу свою стендову модель КРАЗ "Бастіон" Артем робив понад вісім місяців.
"Запропонував створити колекцію КРАЗів — військової техніки, яка є у нас на озброєнні. Хлопці підтримали і ми поетапно почали", — розповів керівник гуртка Олексій Марченко.
Він пригадує, що на виготовлення першої стендової копії КРАЗ "Спецназ" пішло близько півтора року: деталі виготовляли на токарних станках, кроїли та шили брезент, розмальовували кузов вручну.
За його словами, саме токарна робота є найскладнішою для дітей.
Олексій Марченко каже, що це було до повномасштабного вторгнення. Тоді вони ще мали доступ до оригінальних креслень. Тепер вони відтворюють моделі просто по відео.
Ігор Нагорний, який очолює гурток судномоделювання, встиг зберегти креслення українського патрульного катеру "Скадовськ".
Його копію, зменшену у 75 разів, вже наступного року планує виготовити 11-річний Матвій Клязніка. Нині він працює над своєю третьою копією – патрульним катером закордонного виробництва.
"Роботи буду десь приблизно два місяці, як і другий робив. Мені так подобається, щоб такі судна на воді плавали. Можна ними управляти", — поділився планами Матвій.
Напівкопію метеорологічної ракети "Сонда" близько пів року робив Святослав Фроленко. Запускати її заборонено через воєнний стан, проте керівник гуртка Ігор Фроленко запевняє, що вона може піднятися на півтора кілометра у висоту.
"Суть цієї копії не висота польоту, а тут імітація польоту: повинна злетіти, розділитись на частини та приземлитись".
Також у Прилуцькому міському центрі науково-технічної творчості молоді діти створюють зменшені копії літальних апаратів, займаються роботехнікою, фотографією, декоративно-прикладним мистецтвом. Тут діє 14 гуртків, є інклюзивні групи. Директор закладу розповів, останніх два роки вони змінили підхід до спортивно-технічного моделювання. Це дозволило вибороти командну першість Чернігівської області за результатами всеукраїнської виставки-конкурсу з історико-технічного стендового моделювання "Щит Батьківщини-2023". Вихованці закладу посіли п’ять призових місць.
"Діти переорієнтувалися на сучасні моделі. Це патріотично будувати власну техніку, власної країни", — розповів Ігор Фроленко.
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