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На Одещині затримали чоловіка, який пропонував "працевлаштувати" у митній зоні та перевести через кордон
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На Одещині затримали чоловіка, який пропонував "працевлаштувати" у митній зоні та перевести через кордон

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На Одещині затримали чоловіка, який пропонував &quot;працевлаштувати&quot; у митній зоні та перевести через кордон
Затримання чоловіка в Одеській області, який пропонував за гроші незаконно вивозити за кордон. Фото: Поліція Одеської області

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють в спробі організувати незаконний виїзд військовозобов'язаного за кордон.

Про це 18 березня повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними, житель Ізмаїльського району за 3500 доларів запропонував чоловіку, який хотів потрапити за кордон, піший маршрут до Молдови та виготовлення довідки про його працевлаштування на підприємстві в одному з прикордонних населених пунктів. Довідка мала стати підставою для проїзду пунктів пропуску транзитної  ділянки дороги. Чоловік погодився та віддав 200 доларів завдатку і копії  документів на виготовлення довідки.

Пізніше він приїхав з Одеси в Ізмаїльський район, скористався наданою йому довідкою, і вони разом з організатором вирушили в узгодженому напрямку. У місті Рені їх затримала поліція, після того, як чоловік отримав від свого пасажира решту грошей – 3300 доларів.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332сприяння шляхом надання порад та вказівок в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів Кримінального кодексу України. За це йому може загрожувати ув'язнення на строк від семи до девʼяти років. Наразі його тримають під вартою з правом внесення застави в сумі 908 400 гривень.

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