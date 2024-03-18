З початком повномасштабного вторгнення волонтер з тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Олександр Любишко допоміг виїхати з окупації близько п'ятьом тисячам людей. Чоловік втратив своє звичне життя, бізнес та дім, але знайшов в собі сили допомагати іншим.

Олександр Любишко вимушений був виїхати з рідного, окупованого Мелітополя. Розповідає: родину з чотирма дітьми вивіз за кордон, а сам — повернувся в Україну, до Запоріжжя. І вже тут став допомагати людям виїхати з окупації:

"Ми допомагали людям, які мають свої автівки, згрупуватися в групи і надавати їм хоча б приблизно актуальний маршрут, за яким вони могли виїхати з окупованої території. Я доїжджав до сірої зони там забирав людей. Це Оріхів, Новоданилівка, Степногірськ, Кам’янське".

Олександр Любишко, волонтер. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловік розповідає: спочатку підтримував людей інформаційно — у соцмережах створив спільноту, де надавав актуальні маршрути та формував колони. Але згодом — організував вивіз людей:

"Ми вже знаходили спонсорів, і ми купили кілька мікроавтобусів. Вивозили безкоштовно. Ми залучали спонсорів, ми залучали донати, ми робили збори. Аби заправляти, ремонтувати ці буси".

Загалом Олександр допоміг виїхати близько п'ятьом тисячам людей з тимчасово окупованих територій. Каже: в першу чергу допомагав мелітопольцям, але долучалися до евакуаційних колон і мешканці Херсонської області та Маріуполя:

"У нас, слава богу, все класно. Не постраждала жодна машина. Були машини з прильотами, з дірками від куль і від уламків, але всі були цілі".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Евакуацію людей Олександр координував до грудня 2022 року. Каже: нині ця діяльність, через обмеження з боку окупантів — неможлива. Але, зізнається, історії тих, кому допоміг виїхати — пам’ятатиме завжди:

"Жінка з дитиною, дитина проходила лікування в Запоріжжі. Вони проходили біля року курс підготовки до операції. Операція — важлива для життя. Операція мала проходити у Запоріжжі, тут — війна. Ми вивозили цю жінку, і коли вона потім писала, повні очі сліз. Що вона вивезла цю дитину, вона встигла на ту операцію, курс до якої вони готували".

Олександр Любишко, волонтер. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз Олександр залишається у Запоріжжі та продовжує допомагати і підтримувати тих, хто цього потребує. Зокрема — і Збройні Сили України. Їх Олександр допомагає забезпечувати автівками. Та зізнається: чекає визволення Мелітополя, і як тільки буде нагода — одразу повернеться додому.

"Я бачу багато коментарів, мені пишуть “Олександр, дякую вам за друге життя”. Олександр Любишко, волонтер

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