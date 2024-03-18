У Світловодській громаді Олександрійського району Кіровоградської області ліквідовують наслідки російської дронової атаки. На 11:30 обстежили 15 пошкоджених уламками збитих безпілотників приватних будинків.

Голова громади Андрій Маліцький розповів Суспільному, що переважна більшість пошкоджень в обстежених будинках – це дахи, вікна та двері.

"Люди почали самотужки відновлювати. Ми ж йдемо за процедурою: після обстеження й заповнення відповідних документів узгодимо надання допомоги людям – плівка й інші матеріали, матеріальна допомога згідно зі списками, складеними за результатами обстеження".

Комісія, з його слів, працюватиме не один день, якщо це буде потрібно.

Місцеві жителі – про дронову атаку та її наслідки

Вікторія Пліненко була в будинку під час вибухів. Сказала, що прокинулась від вибуху близько 23:00 й чула їх дев’ять.

"Другий вибух почула, сильніший. Підскочили, впали на підлогу. Потім вибігли на двір подивитись. А коли почались повторні вибухи, забігли в дім, а потім поїхали. Дуже злякались. Обсипалась штукатурка, старі вікна вивернуло, пластикові цілі, черепиця з’їхала, вилетіло скло в коридорі. Комісія була – оглянули, записали".

Покрівлю, можливо, доведеться замінювати. Скільки це коштуватиме, сказала, не знає. Збитки не рахувала.

Будинок Вікторії Пліненко. Фото: Суспільне Кропивницький

Наталю Філатову розбудив гуркіт.

"Хата тряслась, ніби землетрус. Накинула халат і пальто, схопила документи. Вибухів вісім чи дев’ять почула, збилась з рахунку. Після третього вибуху почула "мопед" – заховалась за дверима, перечекала наступний вибух і побігла до дітей. Коли повернулись машиною по решту документів, ще один шахід пролетів над нами. Люди по вулиці бігали, діти кричали-плакали".

У будинку Наталі Філатової пошкоджені покрівля, паркан, вирвало двері, уламки покрівлі подряпали машину.

Людмила Спотр сказала, що дрони почула за двадцять хвилин до першої.

"Я розбудила чоловіка й дитину. Лягла на дитину. Після п’ятого чи шостого вибуху пішли на іншу вулицю. Другим вибухом вибило вікна (сім штук – ред.) та міжкімнатні двері. Штукатурка сипалась, але на дах ще не дивились. Чекає на комісію".

Будинок Людмили Спотр. Фото: Суспільне Кропивницький

Олександр Загнойко почув безпілотник близько 22:30.

"Був у будинку, готувався до сну. Почув характерний для шахеда звук і одразу вибух. І так дев’ять вибухів – кожні 10-15 хвилин. Вікна повилітали, дах підірвало. Комісія записала – три вікна й дах. Сказали, що сьогодні привезуть плівку з Кропивницького".

О 12:35 начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав, що обстежили 20 будинків.