У прокуратурі встановили особу росіянина, який погрожував вбити жителів Бучі

У Київській області судитимуть військовослужбовця збройних сил Російської Федерації. Чоловік під час окупації регіону погрожував вбивством жителям Бучанського району.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокурори скерували до суду звинувачення стосовно російського військового. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Слідство встановило, що у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення росіянин знаходився в окупованому селі Андріївка Бучанського району. Обвинувачений разом з іншими військовими вдирався до будинків місцевих жителів.

Підозрюваний військовослужбовець РФ. Фото: Київська обласна прокуратура/Telegram

"Він направляв на цивільних зброю, демонстративно заряджав її, проводив обшуки домоволодінь", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант, зокрема, погрожував вбивством 68-річній жінці. Росіянин допитував її стосовно наявності зброї та переховування військовослужбовців Збройних сил України.

За ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У січні 2024 року правоохоронці встановили особи шістьох російських військових, причетних до розстрілу цивільних авто на Житомирській трасі в березні 2022 року. Від куль росіян загинула родина — чоловік, жінка і 15-річна дівчинка.

У лютому СБУ оголосила підозри чотирьом солдатам РФ, які причетні до викрадень, побиття і катування жителів села Богданівка під час окупації Київщини.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на 3 серпня минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Також воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.