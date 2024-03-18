На Миколаївщині за ініціативи Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України та за підтримки мобільного простору "Вільна" організували іпотерапевтичний захід для рятувальниць. Захід відвідали 10 людей.

Про захід повідомили у ГУ ДСНС в Миколаївській області 18 березня.

За словами координаторки мобільного простору "Вільна" Марини Кручинової, головне завдання заходу — психологічна підтримка у поєднанні зі спортивними заняттями.

"Одною із головних наших завдань є підтримка дівчат, які працюють в допоміжних професіях, важка така робота, є психологічне напруження. Тому на наших заходах дівчата мають можливість отримати емоційну та психологічну підтримку", — каже Марина Кручинова.

Координаторка Мобільного простору "Вільна" Марина Кручинова. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Учасниці заходу Мобільного простору "Вільна". Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Учасниці заходу Мобільного простору "Вільна". Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, участь у заході взяли 10 жінок, що представляють різні спеціалізації гарнізону: пресофіцерки, інспекторки, фахівчині, радіотелефоністки, а також членкині Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Інструкторка з протипожежної профілактики МПО "Галицинове" Анжеліка Куровська розповідає, що захід їй сподобався.

"Коли сідаєш верхи, є враження драйву, коли їдеш на коні — є відчуття спокою, невагомості. Дуже сподобалось", — ділиться враженнями Анжеліка.

Інструкторка з протипожежної профілактики МПО "Галицинове" Анжеліка Куровська. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Проходження заходу МП "Вільна" на базі кінно-спортивної школи. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Проходження заходу МП "Вільна" на базі кінно-спортивної школи. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Проходження заходу МП "Вільна" на базі кінно-спортивної школи. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Захід відбувся на базі кінно-спортивної школи Миколаєва, де рятувальниці мали змогу не лише познайомитися з конями, але й взяти участь у догляді за тваринами та верховій їзді, повідомляють у ДСНС.

"Тренери-інструктори з кінного спорту розповіли дівчатам історію кожної тварини, дозволили погодувати найстарших коней, повичісувати та погладити молодших. Потім усі охочі змогли проїхати верхи. Буся (Ельбрус) та Кіся (Істок), як ласкаво інструктори називали коней, охоче йшли на контакт із рятувальницями та після катань залюбки пригостились смаколиками", — йдеться у повідомленні.

Пресофіцерка Юлія Вінніченко. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Проходження заходу МП "Вільна" на базі кінно-спортивної школи. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Проходження заходу МП "Вільна" на базі кінно-спортивної школи. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області. Проходження заходу МП "Вільна" на базі кінно-спортивної школи. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Учасниця заходу пресофіцерка Юлія Вінніченко ділиться своєю думкою щодо заходу.

"Це гарна альтернатива походу до психотерапевта. Такий відпочинок дуже надихає на роботу та на нові досягнення".

"Потрібно виконувати такі психологічні розвантаження, особливо для дівчат нашої професії", — коментує Юлія.

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