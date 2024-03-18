ДТП у Делятині на Франківщині: дві людини загинули, дві — у лікарні

У Делятині на Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще двох з травмами — госпіталізували. Аварія сталася увечері 17 березня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Як з'ясували поліцейські, 30-річний водій з Надвірнянського району автомобілем ВАЗ-21074 їхав убік Яремча. На повороті він виїхав на зустрічну смугу. Боковою частиною автівки зіткнувся із зустрічним авто Hyundai Terracan, яким керував 50-річний житель Надвірнянського району.

"Внаслідок ДТП пасажири автомобіля ВАЗ 2001 та 2000 року народження, жителі Надвірнянського району, від отриманих травм загинули на місці події. Керманич цього транспортного засобу та його пасажир 2003 року народження, житель Заріччя, доставлені до лікарні", — йдеться у дописі.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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