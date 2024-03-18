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На Черкащині загубилася малолітня дитина: її повернули додому
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На Черкащині загубилася малолітня дитина: її повернули додому

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На Черкащині загубилася малолітня дитина: її повернули додому
. Суспільне Черкаси

На Черкащині місцевий житель біля свого будинку знайшов девʼятирічну дівчинку. Вона розповіла, що загубилася, тож чоловік викликав патрульних.

Про це повідомив Суспільному речник патрульної поліції Черкащини Олексій Драгун.

"Дитина була розгубленою, наляканою та не орієнтувалася на місцевості. Патрульні прибули на місце події, встановили номер телефону матері та зв'язалися з нею", – розповів речник.

Жінка повідомила інспекторам, що самотужки шукає доньку. Патрульні доставили дівчинку за адресою проживання та передали матері.

На Черкащині загубилася малолітня дитина: її повернули додому
Фото: Патрульна поліція Черкащини

Патрульні про подію повідомили працівників ювенальної превенції.

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