Від початку 2024 року в Івано-Франківській громаді на паліїв трави склали 16 адміністративних протоколів. Станом на 18 березня на території громади рятувальники гасили 18 пожеж сухостою.

Про це під час брифінгу у міського голови розповів тимчасовий виконувач обов'язків керівника Івано-Франківського районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Рудий.

З його слів, цьогоріч кількість загорянь сухої трави на території Івано-Франківської громади зросла у рази.

"Станом на 18 березня 2024 року в Івано-Франківському районі виникли 89 пожеж в екосистемі. В Івано-Франківській громаді — 18. За аналогічний період 2023 року були лише дві пожежі", — говорить Володимир Рудий.

І додає: така ситуація склалася через потепління.

"З настанням хорошої погоди люди вийшли на свої земельні ділянки й почали наводити порядок: спалювати суху рослинність, її залишки та сміття", — каже Володимир Рудий.

За його словами, найбільш масштабні пожежі, що виникли на території громади, сталися у лютому та березні. У Чернієві 23 лютого суха трава горіла на площі 1,5 гектара. У Драгомирчанах на вулиці Миру через спалювання рослинності мало не згоріло приватне підприємство. Також 6 березня на вулиці Юності у Франківську площа пожежі склала понад 2 гектари — ледь не зайнялася автозаправна станція.

Щоб запобігти займанням, у громаді проводять рейди з пошуку порушників. Паліїв знаходять за допомогою БпЛА та штрафують.

"Станом на 18 березня 2024 року в громаді за самовільне випалювання рослинності або її залишків склали 11 протоколів — ст. 77—1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також — п'ять протоколів за ст. 75 КУпАП (порушення правил пожежної безпеки). Мається на увазі розведення багаття на своїх присадибних ділянках з порушенням норм відстані до будинків", — говорить Володимир Рудий.

Підпал сухої трави карається штрафом:

для громадян від 3060 до 6120 грн;

для посадовців від 15 300 до 21 420 грн.

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