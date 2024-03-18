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На Вінниччині попрощались з ще одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси
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На Вінниччині попрощались з ще одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси

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На Вінниччині попрощались з ще одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси
На Вінниччині попрощались ще з одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси. Фото: Суспільне Вінниця

У Студенянській громаді, що на Вінниччині попрощались з поліцейським Віталієм Московчуком, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси 15 березня.

На Вінниччині попрощались ще з одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси

Віталій народився 18 вересня 1984 року у Піщанській громаді. Змалечку знав про свою майбутню професію, адже зростав у родині військових.

На Вінниччині попрощались ще з одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси
Фото: Суспільне Вінниця

Московчук був капралом у штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", полк "Цунамі".

На Вінниччині попрощались ще з одним поліцейським, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси
Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

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