У Студенянській громаді, що на Вінниччині попрощались з поліцейським Віталієм Московчуком, який загинув під час ракетного обстрілу Одеси 15 березня.

Віталій народився 18 вересня 1984 року у Піщанській громаді. Змалечку знав про свою майбутню професію, адже зростав у родині військових.

Фото: Суспільне Вінниця

Московчук був капралом у штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", полк "Цунамі".

Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.