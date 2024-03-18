Другий рік у Луцьку для пенсіонерів діє петанк клуб — гри, де учасники кидають металеві кулі на твердому ґрунті. Зараз клуб відвідує орієнтовно 15 лучан.

Після зимової перерви учасники петанк клубу відновили тренування просто неба для участі у майбутніх турнірах, розповіла Суспільному членкиня правління громадської організації "Центр освіти "Університет третього віку" Катерина Мельник.

"Плануємо займатися двічі або тричі на тиждень по півтори-дві години. Все буде залежати від погодних умов. Гра "Петанк" виникла на півдні Франції в 1907 році. Вона розвиває координацію та уважність", — каже Катерина Мельник.

Членкиня правління ГО "Центр освіти "Університет третього віку" Катерина Мельник. Фото: Суспільне Луцьк

Лучанці Наталії Кощевій – 70. Жінка разом із відвідувачами Університету третього віку тренується грати у петанк — кидає металеві кулі на твердому ґрунті. Каже: вперше про цю гру дізналася під час змагань у Польщі.

Тренування учасників петанк клубу. Суспільне Луцьк

"Це гра на свіжому повітрі. Ти об’єднана в клуби, маєш знайомства. А ще є такі фізичні можливості, які треба розвивати в нашому віці. Це — цілеспрямованість", — говорить Наталія Кощева.

Лучанка Наталія Кощева (справа) практикується грати у петанк. Фото: Суспільне Луцьк

Кожен гравець використовує пару кульок з однаковим візерунком, розповідає учасниця клубу Ольга. За правилами гри, учасник турніру стає в коло, з якого не можна виходити та кидає металеві кулі.

"Кожен учасник по черзі бере свої кульки та кидає якомога ближче до тої маленької кулі. Гра йде до 13 балів", — каже учасниця клубу Ольга Оропай.

Учасниця клубу Ольга Оропай розказує правила гри у петанк. Фото: Суспільне Луцьк

Для точнішого кидка, говорить учасник клубу Леонід Костюк, треба правильно тримати кисть.

Учасник клубу Леонід Костюк показує, як правильно кидати металеву кулю. Фото: Суспільне Луцьк

За словами членкині правління громадської організації Катерина Мельник, петанк клуб відвідують пенсіонери в категорії 60+. Загалом у ГО "Центр освіти "Університет третього віку" наразі налічується понад 130 учасників.

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