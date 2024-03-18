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У Дніпрі виготовляють павербанки для військових з електронних сигарет. Де збирають "одноразки"
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У Дніпрі виготовляють павербанки для військових з електронних сигарет. Де збирають "одноразки"

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Дніпро, волонтери, павербанки
У Дніпрі провели майстер-класи з виготовлення павербанків для військових. Фото: Міськрада Дніпра

У Дніпрі провели майстер-класи з виготовлення павербанків для військових з електронних цигарок. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

Майстер-класи провела команда майстерні «FrontPower» на пішохідній частині вул. Короленка та вул. Яворницького. Команда з молоді збирає використані одноразові електронні цигарки і робить із них павербанки, які потім передають на фронт.

Під час акції усі охочі змогли відкрити «одноразку», розібрати її та самостійно зібрати павербанк. А ще — задонатити для цієї справи, придбати мерч, здати свою використану одноразову цигарку.

«До створення таких пристроїв можуть долучитися усі охочі. До нас приходять люди, які зовсім не вміють паяти, і ми показуємо, як це робити», – розповів представник команди «FrontPower» Владислав.

За словами керівника команди «FrontPower» Азада Мамедова, мета такої акції – розказати мешканцям про виготовлення павербанків з використаних електронних цигарок. Аби якомога більше людей про неї дізналися і не викидали використані «одноразки» у смітник, а збирали і приносили їх до пунктів прийому.

Адреси збору одноразових електронних цигарок у Дніпрі

  • вул. Набережна Перемоги, 5 (Молодіжний центр Дніпра);
  • вул. Філософська, 19-А (станція сортування «Андерграунд Дніпро»);
  • вул. Ливарна, 2 (Артковоркінг);
  • вул. Пастера, 10 («Расхірячка»);
  • вул. Дмитра Донцова, 2-А (Нагірний ринок);
  • вул. Володимира Вернадського, 13 (кав'ярня «Чому б ні»);
  • вул. Святослава Хороброго, 37 (Благодійний фонд Rise of Ukraine).

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