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На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло жителя Рахова
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На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло жителя Рахова

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На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло жителя Рахова
Річка Тиса. Фото: Держиприкордонслужба України/Facebook

На Закарпатті 17 березня у річці Тиса виявили тіло жителя міста Рахів.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, повідомлення про падіння та ймовірне утоплення людини у річці надійшло до рятувальників близько 01:40.

"Тіло виявили о 02:30 за адресою: місто Рахів, вулиця Київська. Для вилучення залучалось відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рахів", — йдеться у повідомленні.

За словами речниці Нацполіції в Закарпатській області Ганни Дан, загиблим виявився житель міста Рахів 1981 року народження. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

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