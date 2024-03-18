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РФ намагається змінити демографічне розмаїття Криму​ — Amnesty International
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РФ намагається змінити демографічне розмаїття Криму​ — Amnesty International

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Крим, Кримській півострів
Кримській півострів. Ілюстративне фото. wikipedia.org

Від початку окупації Криму 10 років тому Росія намагалася змінити етнічний склад півострова та придушити українську й кримськотатарську спільноти.

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Про це йдеться у доповіді правозахисної організації Amnesty International до десятих роковин незаконної окупації українського півострова Росією.​

Зазначається, що Росія намагається змінити демографічне розмаїття півострова, пригнічуючи українську та кримськотатарську ідентичності​.

"Росія систематично намагалася викорінити українську та кримськотатарську національні ідентичності, перериваючи, обмежуючи й забороняючи використання української та ​​кримськотатарської ​​мов в освіті, медіа, під час національних святкувань та в інших сферах життя, пригнічуючи релігійні й культурні обряди, які не відповідають тим, що заохочуються Москвою. Окупаційна влада також насильно переміщувала людей із Криму та перевозила туди російське цивільне населення", — заявив Патрік Томпсон, дослідник Amnesty International по Україні.

Він наголосив, що РФ повинна припинити вдаватися до утисків і викорінення неросійських національних ідентичностей на ТОТ та припинити порушувати міжнародне гуманітарне право та право прав людини.

Також зазначається, що Росія намагалася легітимізувати окупацію Криму, впроваджуючи політику, спрямовані на пригнічення неросійських національних ідентичностей на всій території півострова.​ Зокрема, окупанти власну шкільну навчальну програму, переслідували та погрожували педагогічному персоналу, обмежували право на свободу релігії та віросповідання, репресували кримських татар та проукраїнських активістів.

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