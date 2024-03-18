Минулої доби російські військові з танку завдали ударів по Іванівці Херсонської області.

Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

Повідомляється, що внаслідок атаки поранення отримали троє працівників поліції. У них діагностували контузії.

Що відомо про обстріли Херсонщини 17 березня 2024 року

Російські війська упродовж доби 17 березня 2024 року обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області.

Протягом доби російська армія три рази намагалась штурмувати позиції українських військ на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Раніше в ОВА повідомили, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.

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