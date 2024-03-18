Розрив товстої кишки та сепсис: львівські медики врятували батька 10 дітей

Медики Львівської лікарні святого Пантелеймона врятували життя 53-річному Сергію Кривку. У чоловіка розірвалась товста кишка, а через тривалий запальний інфекційний процес наступило змертвіння частини органів та сепсис. Після операції та лікування Сергія виписали з медзакладу — до дружини і 10 дітей.
Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.
53-річний Сергій Кривко з Дніпра останні десять років з родиною живе в Дублянах. Чоловік — багатодітний батько-вихователь у дитячому будинку сімейного типу. У Сергія з дружиною є один біологічний син та ще дев'ять прийомних дітей.
Сім місяців тому самопочуття чоловіка раптово погіршилось. У нього підвищилась температура та злегка почав боліти живіт. Тоді Сергій сподівався, що недуга пройде самостійно, та не звертався до лікаря. Проте вже за місяць у важкому стані поступив у лікарню святого Пантелеймона.
"Після обстеження лікарі шокували багатодітного батька: у нього розірвалась товста кишка. А в самій черевній порожнині сформувався запальний пухлиноподібний утвір. Цей утвір пошкодив товсту, тонку кишки та сечовий міхур. Через тривалий запальний інфекційний процес наступило змертвіння частини цих органів та важке ускладнення — сепсис", — йдеться у повідомленні.
У пацієнта міг розвинутися септичний шок, тож хірурги негайно скерували Сергія на операцію.
“Коли мене забрали в операційну, я думав тільки про дружину: що буде, якщо вона залишиться одна”, — пригадує чоловік.
За словами завідувача відділення №1 Центру хірургії та онкохірургії Гната Герича, під час втручання медики видалили чоловіку фрагмент товстої та тонкої кишок та фрагмент сечового міхура. Після цього вивели дві стоми на живіт — це штучні отвори для виведення вмісту кишківника.
Вже за дві доби стан пацієнта стабілізувався. Його перевели з реанімації у хірургічну палату. А на 14 добу виписали з лікарні. Через пів року Сергію виконали останнє планове втручання та забрали стоми для відновлення функціонування травного каналу.
Попереду на багатодітного батька чекає тривала реабілітація вдома. Сергій каже, понад усе мріє повернути сили, щоб допомагати дружині та дбати про дітей.