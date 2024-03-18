Розрив товстої кишки та сепсис: львівські медики врятували батька 10 дітей

Медики Львівської лікарні святого Пантелеймона врятували життя 53-річному Сергію Кривку. У чоловіка розірвалась товста кишка, а через тривалий запальний інфекційний процес наступило змертвіння частини органів та сепсис. Після операції та лікування Сергія виписали з медзакладу — до дружини і 10 дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

53-річний Сергій Кривко з Дніпра останні десять років з родиною живе в Дублянах. Чоловік — багатодітний батько-вихователь у дитячому будинку сімейного типу. У Сергія з дружиною є один біологічний син та ще дев'ять прийомних дітей.

Сім місяців тому самопочуття чоловіка раптово погіршилось. У нього підвищилась температура та злегка почав боліти живіт. Тоді Сергій сподівався, що недуга пройде самостійно, та не звертався до лікаря. Проте вже за місяць у важкому стані поступив у лікарню святого Пантелеймона.

"Після обстеження лікарі шокували багатодітного батька: у нього розірвалась товста кишка. А в самій черевній порожнині сформувався запальний пухлиноподібний утвір. Цей утвір пошкодив товсту, тонку кишки та сечовий міхур. Через тривалий запальний інфекційний процес наступило змертвіння частини цих органів та важке ускладнення — сепсис", — йдеться у повідомленні.

У пацієнта міг розвинутися септичний шок, тож хірурги негайно скерували Сергія на операцію.

“Коли мене забрали в операційну, я думав тільки про дружину: що буде, якщо вона залишиться одна”, — пригадує чоловік.

Сергій Кривко. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

За словами завідувача відділення №1 Центру хірургії та онкохірургії Гната Герича, під час втручання медики видалили чоловіку фрагмент товстої та тонкої кишок та фрагмент сечового міхура. Після цього вивели дві стоми на живіт — це штучні отвори для виведення вмісту кишківника.

Вже за дві доби стан пацієнта стабілізувався. Його перевели з реанімації у хірургічну палату. А на 14 добу виписали з лікарні. Через пів року Сергію виконали останнє планове втручання та забрали стоми для відновлення функціонування травного каналу.

Сергій Кривко з донькою. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Діти прийшли до чоловіка з квітами. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Попереду на багатодітного батька чекає тривала реабілітація вдома. Сергій каже, понад усе мріє повернути сили, щоб допомагати дружині та дбати про дітей.