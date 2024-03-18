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Президент нагородив спортсменку з Львівщини орденом Княгині Ольги
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Президент нагородив спортсменку з Львівщини орденом Княгині Ольги

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Президент нагородив спортсменку з Львівщини орденом Княгині Ольги
Тетяну Гливку відзначили орденом Княгині Ольги . Фото: пресслужба Львівської ОВА

Президент Володимир Зеленський нагородив спортсменку з Великих Новосілок, що у Шегинівській громаді, Тетяну Гливку орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

"Нагороду вручили за досягнення високих спортивних результатів, виявлені самовідданістю та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України", — йдеться у повідомленні.

Тетяна Гливка увійшла до "золотого" складу української збірної, яка здобула перемогу на ХХ зимових Дефлімпійських іграх. Спортсменка вдруге стала чемпіонкою з керлінгу.

Зимові Дефлімпійські ігри-2023, що завершилися в турецькому Ерзурумі, стали найуспішнішими в історії України. "Синьо-жовту" команду представили 36 атлетів, які впродовж десяти основних змагальних днів змагалися в п'яти з шести видів спорту, що були в програмі: лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноубордингу, керлінгу та шахах. Упродовж Ігор Україна завоювала рекордні для себе 19 медалей у лижних перегонах, керлінгу та шахах: десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.

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