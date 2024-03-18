У селі Торговиця на Івано-Франківщині під час займання будинку загинув чоловік. Попередньо рятувальники з'ясували, що він курив та був напідпитку. Загалом нетверезі курці спричиняють орієнтовно 30% пожеж.

Про це інформують на Facebook-сторінці Коломийського районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться в дописі, чоловік 1958 року народження курив та був у стані алкогольного сп’яніння. Через це попіл потрапив на займистий матеріал, відбулося тління, людина загинула, пишуть надзвичайники.

"Куріння у ліжку в більшості випадків — це крок назустріч смерті, а наближеність людини до смерті від чадного газу значно зростає залежно від кількості вжитого алкоголю. Адже при алкогольному сп’янінні люди не в силі повноцінно координувати свої рухи, а їхні вчинки стають несвідомими й неконтрольованими", — йдеться у дописі.

Надзвичайники закликають дотримуватися таких правил, щоб уникнути загоряння:

не палити цигарки, якщо ви вживали алкоголь або приймали ліки;

використовувати попільничку з незаймистих матеріалів;

не залишати надбало погашені цигарки;

у жодному разі не палити в автомобілі.

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