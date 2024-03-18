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"Руський мир", що вони продемонстрували в Одесі й потім у Миколаєві, дійсно, руйнівний — Гуменюк
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"Руський мир", що вони продемонстрували в Одесі й потім у Миколаєві, дійсно, руйнівний — Гуменюк

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&quot;Руський мир&quot;, що вони продемонстрували в Одесі й потім у Миколаєві, дійсно, руйнівний — Гуменюк
Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Укрінформ

Пауза між двома ударами в Миколаєві 17 березня, ймовірно, ракетами "Іскандер-М" передбачала прибуття на місце події екстрених служб. Російські військові влучили повторно, щоб заподіяти більшої шкоди. Відповідну тактику армія РФ використала під час атаки на Одесу 15 березня.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення й інфраструктуру південних регіонів. Вони просували цей тиск ще перед початком передвиборчої гонитви й продовжують його просувати як переконання, що південь чекає "руський мир", — пояснює речниця.

В Одесі відбулась нарада з відпрацювання алгоритму для збереження життів людей під час обстрілів з боку Росії, каже Гуменюк. Через це у Миколаєві вдалося уникнути наслідків, як в Одесі, де 15 березня загинула 21 людина та понад 70 травмовано.

"Очевидно, ворог намагався влучити саме в один з районів Миколаєва, промисловий, в тому числі поруч пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні будинки. Десять людей постраждали. На жаль, травми однієї жертви були несумісними з життям", — додає Наталя Гуменюк.

Станом на 11:00 18 березня комунальники ремонтують інфраструктурні об'єкти: електромережі, трамвайні колії. Крім того, людям, чиї домівки зазнали пошкоджень, надають відповідну допомогу.

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