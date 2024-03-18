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Дніпрянка Руслана Булавіна виборола "бронзу" на Кубку Європи з дзюдо
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Дніпрянка Руслана Булавіна виборола "бронзу" на Кубку Європи з дзюдо

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дзюдо, Кубок Європи, медаль, Руслана Булавіна
Дзюдоїстка Руслана Булавіна. Фото: Федерація дзюдо Дніпропетровщини/Facebook

Руслана Булавіна з Дніпра стала бронзовою призеркою на Кубку Європи з дзюдо.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Федерації дзюдо Дніпропетровщини.

Спортсменка у складі збірної України виборола бронзову медаль у вазі +78 кг у другий змагальний день. Вона провела на татамі чотири поєдинки, отримавши перемогу в трьох з них. У вирішальній сутичці Руслана за "шидо" була сильнішою за німкеню Меліну Вейн.

Це перша міжнародна нагорода дзюдоїстки в нинішньому сезоні.

Кубок Європи з дзюдо за участі 316 спортсменів з 26 країн проходив у Ризі (Латвія) 16 і 17 березня. Українська збірна виборола на ньому 11 медалей: золоту, дві срібних й вісім бронз, та посіла четверте місце в медальному заліку.

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