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"Наш обов’язок допомагати. Ми тил": жителька Запоріжжя виготовляє сухі душі для військових
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"Наш обов’язок допомагати. Ми тил": жителька Запоріжжя виготовляє сухі душі для військових

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Сухі душі для бійців
Олена Черткова, жителька Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Жителька Запоріжжя Олена Черткова займається виготовленням сухих душів для військових, ними бійці можуть скористатися в польових умовах. Жінка витрачає на це кошти з власного бюджету. Нині це близько семи тисяч гривень на місяць.

За словами Олени Черткової, у 2022 році став великий попит на сухі душі бійцям, які на той момент коштували від 14 до 28 гривень. Тож жінка почала сама шукати інформацію про те, як їх виготовляти. Поспілкувавшись з іншими жінками, які виготовляли сухі душі, дізналась як їх робити. Великим питанням було підібрати гель: Олена використовує дерматологічний гель, який не подразнює шкіру, не липне та не має особливого запаху:

"Для того, щоб їм скористуватися достатньо додати 30 мілілітрів води, спінити і можна митися. В бліндажі можна помитися, використовують хлопці і дівчата, є польові бані приїздять, замість гелю для душу беруть губку, мочать, і так само миються".
"Наш обов’язок допомагати. Ми тил": жителька Запоріжжя виготовляє сухі душі для військових
Сухі душі для військових. Фото: Суспільне Запоріжжя

Олена каже: собівартість таких сухих душів виходить приблизно сім гривень:

"За день те, що особисто я фасую, це десь 100-200 одиниць. Ще коли воно було 500 штук на місяць, це було прийнятно для нашого сімейного бюджету, а коли воно вже стало переходити за тисячі, то це дуже тяжко. На початку саме на них в мене уходило 2500, зараз це сім тисяч. А буває сім на тиждень".
"Наш обов’язок допомагати. Ми тил": жителька Запоріжжя виготовляє сухі душі для військових
Сухі душі для військових. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз Олена збирає кошти у своєму фейсбуці на виготовлення сухих душів. Каже, хлопцям направляє на будь-який напрямок. Намагається допомогти усім хто до неї звертається. І продовжуватиме це робити до Перемоги.

"Наш обов’язок допомагати. Ми тил": жителька Запоріжжя виготовляє сухі душі для військових
Сухі душі для військових. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я вважаю, що повинні всі цивільні допомагати, що наш обов’язок не тільки вижити, а й допомогти хлопцям, дівчатам. Ми тил".
Олена Черткова

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