У Луцьку під час комендантської години нетверезий водій в’їхав в дорожню огорожу

У ніч на 18 березня під час комендантської години у Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Шевченка водій легковика марки Fiat Сombo в'їхав в дорожнє огородження.

Як повідомили у Патрульній поліції Волині, за кермом був 19-річний водій. Аварія сталася через недотримання безпечної швидкості.

Під час спілкування з чоловіком, кажуть патрульні, виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На місці ДТП водій пройшов освідування, драгер показав 1,33 проміле алкоголю.

За виявлені порушення на 19-річного волинянина інспектори склали три протоколи: за керування у нетверезому стані, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та пошкодження дорожніх споруд.

Довідково: за керування у стані сп'яніння передбачені від 17 до 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення права на керування автомобілем від 1 року. В лютому 2021-го Верховна рада в цілому підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, встановивши нові суми штрафів за низку порушень, зокрема і за водіння у нетверезому стані.

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