В окупованому Криму "російські силовики" затримали жінку, яка нібито за завданням українських спецслужб планувала влаштувати теракт на залізниці.

Про це із посиланням на ФСБ Росії пише РІА "Новости Крым".

Зазначається, що жінка нібито планувала підпалити релейну шафу, щоб порушити військові перевезення.

"ФСБ РФ припинено підготовку вчинення терористичного акту на території Республіки Крим. У результаті проведених заходів у Сімферополі затримано громадянку Росії, 1999 року народження, яка здійснювала за завданням українських спецслужб підготовку до вчинення теракту шляхом підпалу релейної шафи ГУП РК "Кримська залізниця" з метою порушення військових перевезень", — йдеться у повідомленні.

За інформацією "російських силовиків", у затриманої вилучено саморобні запальні пристрої та засоби зв'язку, в яких зберігалося листування з українським координатором. Проти жінки порушено кримінальну справу щодо підготовки до теракту.

"Також документується причетність фігурантки до державної зради відповідно до статті 275 КК Росії, яка передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі", — додали у ФСБ РФ.

Українська сторона офіційно не коментувала цю інформацію.

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