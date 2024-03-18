НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Криму окупанти затримали жінку за підозрою у нібито підготовці теракту на залізниці
КРИМФСБОКУПАЦІЯРегіониТоп регіонів

У Криму окупанти затримали жінку за підозрою у нібито підготовці теракту на залізниці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ФСБ РФ, російська ФСБ, ФСБ Росії
ФСБ РФ. Ілюстративне фото. РІА "Новости Крым"

В окупованому Криму "російські силовики" затримали жінку, яка нібито за завданням українських спецслужб планувала влаштувати теракт на залізниці.

Про це із посиланням на ФСБ Росії пише РІА "Новости Крым".

Зазначається, що жінка нібито планувала підпалити релейну шафу, щоб порушити військові перевезення.

"ФСБ РФ припинено підготовку вчинення терористичного акту на території Республіки Крим. У результаті проведених заходів у Сімферополі затримано громадянку Росії, 1999 року народження, яка здійснювала за завданням українських спецслужб підготовку до вчинення теракту шляхом підпалу релейної шафи ГУП РК "Кримська залізниця" з метою порушення військових перевезень", — йдеться у повідомленні.

За інформацією "російських силовиків", у затриманої вилучено саморобні запальні пристрої та засоби зв'язку, в яких зберігалося листування з українським координатором. Проти жінки порушено кримінальну справу щодо підготовки до теракту.

"Також документується причетність фігурантки до державної зради відповідно до статті 275 КК Росії, яка передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі", — додали у ФСБ РФ.

Українська сторона офіційно не коментувала цю інформацію.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
вибори в рф, Володимир Путін, вибори президента в РФ
Явка на окупованих територіях була значно нижчою від заявленої росіянами — речник "Жовтої стрічки"
Крим, Кримській півострів
РФ намагається змінити демографічне розмаїття Криму​ — Amnesty International
заправка "ТЕС"
Заочні вироки отримали двоє кримських колаборантів, які виконували оборонні замовлення РФ
партизани, атеш
Кримські партизани встановили пункт постійної дислокації бригади берегової оборони ЧФ РФ
На початок