У Києві представник громадської організації за гроші пообіцяв киянину включити його до складу спілки та оформити посвідчення радника командира батальйону ЗСУ, яке начебто гарантує уникнення від мобілізації. Свою "допомогу" оцінив у 5 тис. доларів США.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, представник громадської організації за 5 тис. доларів США обіцяв киянину видати посвідчення радника командира батальйону зенітно-кулеметного експериментального батальйону ЗСУ у складі громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне".

Таке посвідчення нібито можна показувати співробітникам ТЦК і воно дозволить уникнути мобілізації.

У Києві затримали громадського діяча, який торгував фейковими посвідченнями для уникнення мобілізації. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

"Насправді фігурант жодного відношення до ЗСУ не має, а посвідчення, яке він пропонував, не свідчить про приналежність його власника до військових формувань", — йдеться у повідомленні.

Затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання 2500 доларів США — другого траншу хабара.

Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368-3, ч. 3 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 2 років в'язниці.

Суспільне намагається отримати коментар від представників спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне" щодо торгівлі фіктивними довідками від імені громадського об'єднаня.