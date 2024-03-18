У пункті пропуску "Шегині" затримали 29-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника, щоб разом з товаришем виїхати за кордон.

Про це повідомило Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Як зазначили правоохоронці, мова йде про 29-річного мешканця регіону, який організував план втечі для себе та свого товариша. Спільники намагались виїхати до ЄС через пункт пропуску "Шегині", що на Львівщині. Чоловік запропонував прикордоннику 14 тисяч доларів США за безперешкодний виїзд за кордон.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі частини неправомірної вигоди в сумі 9 тисяч доларів США.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Триває слідство.