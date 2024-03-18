На трасі "Київ-Чоп" трапилася ДТП: двоє загиблих, травмована дворічна дитина

У неділю, 17 березня, на Львівщині, на трасі "Київ-Чоп", легковик зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок цього двоє людей загинули, дворічна дитина отримала травми.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, ДТП трапилась близько 19:00 неподалік села П’ятничани Стрийського району. Тоді зіткнулись легковик "Ford Focus", яким керувала 32-річна жінка, та вантажівка. За кермом машини був 45-річний мешканець Херсонської області.

Фото з місця події. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Унаслідок зіткнення водійка авто померла на місці події. Згодом у лікарні помер 31-річний пасажир машини. Дворічна дівчинка отримала травми. Її доправили у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає покарання — до восьми років ув'язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.