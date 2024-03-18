Евакуація з Сумського району: куди звертатися

На Сумщині триває евакуація мешканців з прикордонних територій. Жителі Сумського району можуть звернутися до районної ради з питань евакуації в безпечні райони.
Про це повідомили в Сумській районній раді.
Звʼязатися з оперативним черговим з питань евакуації населення з прикордоння Сумського району можна за телефоном 050 650 70 83.
До Сумського району відносяться 16 громад:
- Бездрицька сільська
- Верхньосироватська сільська
- Білопільська міська
- Ворожбянська міська
- Краснопільська селищна
- Лебединська міська
- Миколаївська селищна
- Миколаївська сільська
- Миропільська сільська
- Нижньосироватська сільська
- Річківська сільська
- Садівська сільська
- Степанівська селищна
- Сумська міська
- Хотінська селищна
- Юнаківська сільська
Раніше ми повідомляли, що в регіоні триває евакуація населення з Шосткинщини, Білопільщини, Великописарівської громади.
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