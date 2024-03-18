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Евакуація з Сумського району: куди звертатися
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Евакуація з Сумського району: куди звертатися

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Евакуація з Сумського району: куди звертатися
. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

На Сумщині триває евакуація мешканців з прикордонних територій. Жителі Сумського району можуть звернутися до районної ради з питань евакуації в безпечні райони.

Про це повідомили в Сумській районній раді.

Звʼязатися з оперативним черговим з питань евакуації населення з прикордоння Сумського району можна за телефоном 050 650 70 83.

До Сумського району відносяться 16 громад:

  • Бездрицька сільська
  • Верхньосироватська сільська
  • Білопільська міська
  • Ворожбянська міська
  • Краснопільська селищна
  • Лебединська міська
  • Миколаївська селищна
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська сільська
  • Нижньосироватська сільська
  • Річківська сільська
  • Садівська сільська
  • Степанівська селищна
  • Сумська міська
  • Хотінська селищна
  • Юнаківська сільська

Раніше ми повідомляли, що в регіоні триває евакуація населення з Шосткинщини, Білопільщини, Великописарівської громади.

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