З початку повномасштабного вторгнення кількість резюме на сайті robota.ua серед шукачів роботи на Рівненщині зменшилася на понад 25%. Натомість вакансій за останні два роки побільшало. Серед найпопулярніших професій — продавець-консультант.

Про це Суспільному розповіла маркетингова директорка robota.ua Юлія Далібук.

Ринок праці на Рівненщині

На початку 2022 року на Рівненщині було 1 043 активні вакансії на сайті robota.ua. Станом на лютий 2024 року — 1 591 пропозиція роботи.

"Приріст складає 31%, порівняно з початком 2022 року. Якщо говорити про загальну ситуацію в Україні, то відновлення активності роботодавців складає 97% від довоєнного рівня. Ринок праці на Рівненщині відновлюється швидше, ніж по всій Україні. Це зумовлено процесами внутрішньої міграції та збільшенням кількості військових вакансій", — розповіла Юлія Далібук.

Кількість вакансій на сайті Robota.ua у 2022-2024 роках. Інфографіка Суcпільне Рівне за даними Robota.ua

Найпопулярніші вакансії в області станом на 2024 рік:

продавець-консультант — 184 вакансії;

робочі спеціальності — 83 вакансії;

водій — 70 вакансій;

шеф-кухар — 51 вакансія;

бухгалтер — 51 вакансія;

Найменш популярні вакансії на 2024 рік:

прибиральниця — 16 вакансій;

слюсар — шість;

двірник — п'ять;

маляр — три.

"На першому місці — продавець-консультант. Це вакансія тримається в топі останні кілька років. Наразі ми бачимо найменшу кількість вакансій для прибиральників, слюсарів, представників сектору ЖКГ та малярів", — зазначила маркетингова директорка robota.ua.

За даними сайту robota.ua, якщо порівнювати портрет пошукача на Рівненщині, то він не зазнав значних змін порівняно із 2022 роком.

"На Рівненщині станом на 2022 рік кількість чоловіків та жінок, які подавали резюме, однакова. Вікова категорія, яка переважала у 2022 році й зараз — 18-25 років, їх близько 43%", — розповіла Юлія Далібук.

Також вона додала, що 40% пошукачів мають вищу освіту, їхній досвід роботи — до двох років.

Яку роботу пропонували роботодавці і хто її шукав. Інфографіка Суcпільне Рівне за даними Robota.ua

Кількість резюме

На початок повномасштабного вторгнення на сайті robota.ua було п'ять тисяч поданих резюме від жителів області. Станом на 2024 рік — понад три тисячі активних резюме. Від січня 2022 року кількість вакансій знизилася на 26-27%.

"Кількість резюме впала і не відновилося до початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що кадровий голод посилюється і роботодавцям потрібно докладати більше зусиль, щоб залучати працівників", — повідомила маркетингова директорка robota.ua.

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