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На Вінниччині в рамках проєкту ранньої діагностики раку обстежили понад 6500 жінок
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На Вінниччині в рамках проєкту ранньої діагностики раку обстежили понад 6500 жінок

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На Вінниччині в рамках проєкту ранньої діагностики раку обстежили понад 6500 жінок
Лабораторія Подільського окноцентру. Фото: Суспільне Вінниця

На Вінниччині обстежили понад 6500 мешканок кількох громад у межах проєкту "Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості". Обстеження — безоплатне.

Програма на базі Подільського регіонального онкоцентру стартувала у жовтні минулого року за ініціативи обласного департаменту охорони здоровʼя. Про це Суспільному розповів директор закладу Сергій Перегончук. Підтримав впровадження програми проєкт USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я", який впроваджує організація Пакт.

В рамках проєкту "Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості" у Теплицькій, Жмеринській, Могилів-Подільській та Іллінецькій громадах обстежили на вірус папіломи людини 1000 жінок: 9 результатів були негативними. Також провели 5858 цитологічних обстежень.

"Ми побачили, наскільки цей проєкт важливий і необхідний для наших мешканок. Завдяки обстеженням 234 жінки відправили на додаткові консультації до гінеколога-онколога. З них 219 уже були на прийомі. Виявили вісім випадків онкозахворювань, з яких 7 — рання стадія. ЇЇ можна повністю вилікувати. На жаль, маємо один випадок на пізній стадії", — сказала на брифінгу заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров’я та реабілітації Тетяна Бондаренко.

Також у рамках проєкту 90 медсестер ЦПМСД пройшли навчання з цитологічного забору, а 50 медсестер та 20 лікарів — з ефективних комунікацій.

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