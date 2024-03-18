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На Черкащині у двох громадах питна вода не відповідає нормам
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На Черкащині у двох громадах питна вода не відповідає нормам

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На Черкащині у двох громадах питна вода не відповідає нормам
. Суспільне: Черкаси

У Городищенській та Гельмязівській територіальних громадах на Черкащині питна вода не відповідає встановленим нормам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Йдеться про період досліджень з 11 до 15 березня, повідомив Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач.

Фахівці відібрали та дослідили із джерел та мереж централізованого водопостачання 132 проб питної води за мікробіологічними та 102 за санітарно-хімічними показниками.

"Із відібраних проб встановленим нормативам не відповідала одна за мікробіологічними показниками та три проби за санітарно-хімічними показниками на водопроводах Городищенської та Гельмязівської територіальної громади", — деталізував Папач.

Втім, за словами медика, ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із питною водою та питним водопостачанням на території області не зареєстрували.

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