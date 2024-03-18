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Здавали позиції ЗСУ і хоронили росіян: СБУ заявила про викриття на Київщині батька з сином
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Здавали позиції ЗСУ і хоронили росіян: СБУ заявила про викриття на Київщині батька з сином

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Служба безпеки України на Київщині викрила та затримала сім'ю, яка співпрацювала із російськими спецслужбами. Батько і син на замовлення Федеральної служби безпеки готували ракетні удари по Україні, а також хоронили останки загиблих росіян під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що завербовані батько і син допомагали готувати ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема, вони повідомляли про геолокації базування Сил оборони, в тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Здавали позиції ЗСУ і хоронили росіян: СБУ заявила про викриття на Київщині батька з сином
Переписка підозрюваного. Фото: СБУ

Також підозрювані передавали ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об'єктах.

"У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано. Синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України", — йдеться у повідомленні.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

В СБУ поінформували, що серед іншого, чоловіки виконували специфічне завдання російської спецслужби — шукали останки росіян, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив'язкою до місцевості та координатами місця захоронення російських останків. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

"Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який "звернув увагу" на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат", — повідомили правоохоронці.

В СБУ зауважили, що за відпрацьовані завдання підозрювані отримували гроші від росіян на власні банківські картки. Наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч.2 ст.111Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Що відомо про викриття колаборантів у Києві та області

У результаті спецоперації у Києві затримали російського агента, який отримав завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь РФ. Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Служба безпеки України викрила групу російських агентів. Вони збирали інформацію про критичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти у Києві і передавали координати армії РФ для ракетних обстрілів.

Також у столиці СБУ затримала російську агентурну групу, до якої входили четверо киян. Вони збирали інформацію про розташування об'єктів Сил оборони та критичної інфраструктури, зокрема, координати ТЕЦ столичного регіону для зриву опалювального сезону.

Київська обласна прокуратура направила до суду звинувачення стосовно місцевого жителя Обухівщини. Підозрюваний фотографував та знімав на відео розміщення українських військових.

Ще на Київщині прикордонники виявили двох громадян, які можуть бути причетними до колабораційної чи підривної діяльності. У чоловіка та жінки, які в один день з різницею в кілька годин хотіли в'їхати до столиці, знайшли проросійський контент у телефонах.

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