На Миколаївщині синоптики прогнозують протягом тижня дощі

На Миколаївщині, з 18 до 24 березня, очікуються дощі. Синоптики прогнозують вдень температуру повітря до +5...+10 градусів. Вночі температура становитиме до 0…+5 градусів.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла черговий синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина.

Цього тижня очікуються невеликі дощі, ніччю місцями з мокрим снігом.

Вітер — західний 5-10 м/с.

Також зі слів синоптикині, з 22 до 24 березня потеплішає, погода очікується без опадів, але проскочить холодний фронт.

Вітер — північно-східний 5-10 м/с. Вдень температура повітря сягатиме до +12...+13 градусів. Вночі температура становитиме до +1…+6 градусів.

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