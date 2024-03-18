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Били "КАБАми", ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини
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Били "КАБАми", ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини

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Били &quot;КАБАми&quot;, ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини
. Наслідки обстрілів Донеччини 17 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська протягом 17 березня 15 разів вдарила по житлових кварталах Донеччини. Обстрілами зруйновані та пошкоджені 58 цивільних об'єктів. Загалом по області армія РФ завдала 1609 ударів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Донеччини:

  • міста Гірник, Красногорівка, Мирноград,
  • селища Очеретине, Цукурине,
  • села Калинове, Новоселівка Перша, Соловйове, Шахтарське.
Били "КАБАми", ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини
Били "КАБАми", ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини. Наслідки обстрілів Донеччини 17 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

За інформацією поліції, обстрілами пошкоджені та зруйновані 58 цивільних об'єктів, серед них 34 житлових будинків, амбулаторія, птахофабрика, навчальний заклад, гуртожиток, адмінбудівлі, будинок культури, магазин та автомобілі.

Також у поліції розказали, що на Шахтарське Волноваського району та на Красногорівку російські війська скинули "КАБ-500". У Шахтарському зруйновані три адмінбудівлі, 16 приватних будинків, лінії електропередач. У Красногорівці авіабомба влучила у багатоквартирний будинок.

Били "КАБАми", ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини 17 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

"Внаслідок артилерійських обстрілів у Гірнику пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, господарчі споруди, гараж, автомобіль, у Калиновому - три приватних оселі, в Соловйовому – одну домівку", — додали в поліції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 17 березня з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 716 людей, серед них 68 дітей.

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